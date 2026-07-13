قسنطينة.. انقاذ 8 أشخاص إثر نشوب حريق و امتداده الى سيارة في ابن باديس
بقلم هارون بوحزام
نشب حريق عصر اليوم , أتى على احراش بالمنطقة الصناعة الزعرورة في بلدية ابن باديس إمتد إلى سيارة ومنصات خشبية وجهاز لضغط الهواء داخل مصنع إعادة تحويل البلاستيك.
وخلف الحريق اصابة 8 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 19 و 48 سنة لهم صعوبة في التنفس وحروق سطحية باليدين. تم تقديم لهم الاسعافات اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية.
مع نقلهم الى مستشفى الخروب محمد بوضياف مع اخماد الحريق و التأكد من عملية التبريد و منع انتقال السنة اللهب الى اماكن مجاورة
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