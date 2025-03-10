قسنطينة: سارق الكوابل النحاسية بعين عبيد في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن دائرة عين عبيد بقسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، لضلوعه في إتلاف وسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بشبكة الهاتف الثابت والأنترنت.

حيثيات القضية تعود لتلقي المصلحة بلاغاً، عبر الرقم الأخضر 1548، بخصوص قيام شخص ليلاً بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت والأنترنت. على مستوى أحد الأحياء بمدينة عين عبيد.

على الفور، تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان حيث تم توقيف المشتبه فيه بفعل السرقة. مع استرجاع كابل نحاسي بطول 80 متراً. ليتم تحويله لمقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني، بعد الانتهاء من مجريات التحقيق. قدّم بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية: السرقة في حالة تلبس، مقترنة بظرف الليل والتعدد. التخريب العمدي، وإتلاف أملاك مؤسسة عمومية حساسة لغرض البيع.