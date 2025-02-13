قسنطينة: قتيل و6 جرحى في اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين

وقع، عصر اليوم، حادث مرور مميت، تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين، بالمكان المسمى منعرجات بكيرة، بلدية وحامة بوزيان ولاية قسنطينة.

وخلّف الحادث وفاة شخص بعين المكان، وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة الخطورة. حسب ما جاء في بيان للحماية المدنية لولاية قسنطينة.

هذا، وتدخلت مصالح الحماية لبلدية حامة بوزيان لإسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى.

في حين فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة حيثياث الحادث.