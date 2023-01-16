قسنطينة: مقتل طفل إثر شجار بين الإخوة في بومرزوق

اهتز حي بومرزوق في قسنطينة على وقع جريمة قتل راح صحيتها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات و نصف اثر اصابته بسلاح ابيض متمثل في سكين.

الحادثة وقعت إثر بعد ملاسنات كلامية سرعان ما تحولت الى شجار بين اخوة يبلغان من العمر 44 و 45 سنة على خلفية مشاكل عائلة اين قام الجاني بتوجيه ضربات بالسلاح الابيض الى اخيه ليصيب بالخطأ الطفل الضحية ارداه قتيلا في عين المكان فيما اصيب والده بجروح متفاوتة الخطورة نقل على اثرها الى المستشفى الجامعي ابن باديس في حين تم توقيف الفاعل البالغ من العمر 44 سنة من قبل مصالح الامن و فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية من طرف ذات المصالح

هارون بوحزام