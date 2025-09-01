قسنطينة .. 5 جرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارتين 

وقع حادث مرور خطير، اليوم الاثنين، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب باتجاه قسنطينة، مقطع عين اسمارة.

الحاث تمثل في اصطدام بين شاحنتين ذواتا مقطورة، وسيارتين سياحيتين.

وخلّف إصابة 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بـ علي منجلي ووحدة عين اسمارة من أجل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا ونقلهم إلى مستشفى علي منجلي والمستشفى الجامعي.

في حين باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.