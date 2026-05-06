قسنطينة: SRLCO تطيح بشبكة إجرامية وتضبط أزيد من 16 كلغ “مخدرات”

نفذت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة نهاية الشهر المنصرم، عملية نوعية عقب تحريات دقيقة باشرتها. تتعلق بحيازة مشتبه فيهم على كمية معتبرة من المخدرات بغرض المتاجرة بها على مستوى مدينة سريانة بولاية باتنة.

حيث مكنت الأبحاث العملياتية من تحديد هوية أفراد هذه الشبكة الإجرامية، بالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف شخصين.، مع ضبط 166 صفيحة من المخدرات كيف معالج بوزن 16.580 كلغ و مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج.

ومواصلة للتحقيقات تم توقيف طرف ثالث لضلوعه في ذات الأفعال. مع حجز مركبة كانت تستخدم في نشاطهم الإجرامي لنقل هذه السموم.

و بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور