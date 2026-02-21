قسنطينة.. SRLCO يطيح بشبكة منظمة تتاجر بالأسلحة النارية والذخيرة

تمكن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO) من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاستيراد والمتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من المصالح المخولة قانونا.

وحسب بيان لأمن ولاية قسنطينة، فإن العملية نفذت عقب عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرتها ذات المصلحة. حيث أسفرت الأبحاث العملياتية والتقنية عن الحصول على معلومات تفيد بمكان نشاط هذه الشبكة الإجرامية. وهوية أفرادها وعددهم 6 أشخاص.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم توقيفهم تباعا، مع ضبط 6 أسلحة نارية من الصنف الخامس (بنادق صيد). إضافة إلى 41 خرطوشة من عيارات مختلفة ، منظار ومبلغ مالي حيث و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق. أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

