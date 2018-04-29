قسنطينة:139 مليار سنتيم ديون غير مفوترة  لشركة “سونلغاز”  

بلغت قيمة الفواتير غير المسددة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة،حوالي 139 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.

وبحسب عبد الوهاب بن حملاوي بمدير بالنيابة للشركة، فإن مؤسسة سونلغاز،لها ديون غير مسددة لزبائن من خواص ومؤسسات وشركات عمومية وخاصة.

وأشار المتحدث،أن ديون الشركة لدى المؤسسات بلغت78 مليار سنتيم،مايعادل 53 بالمئة من الديون الإجمالية لدى الزبائن.

في حين بلغ حجم الديون لدى البلديات أكثر من 21 مليار سنتيم.

وذكر ذات المتحدث،أن عملية تحصيل الديون متواصلة من أجل إسترجاع قيمة المبالغ المالية للديون المترتبة عن هذا الإستهلاك.

وطالب ذات المسؤول أنه على جميع المدانين للشركة التقرب من أجل تسوية الفواتير على مستوى مصالح البريد أو شبابيك الشركة.

وهذا من خلال البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو البطاقات البنكية بالنسبة للبنوك الموزعة عبر إقليم الولاية.

كما تم الإعلان عن إنطلاق فرقة تابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز،والتي تضم إداريين وتقنيين مختصين في الغاز والكهرباء.

وهذا بغية،التعريف بالإجراءات والتدابير،بالنسبة للزبائن فيما يخص ضمان الإستخدام السليم للكهرباء والغاز.

وهذا من أجل التحكم في المخاطر الناجمة عن سوء الإستعمال،فضلا عن سبل تحسيس الزبون للإستهلاك العقلاني للطاقة.