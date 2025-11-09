قسنطينة.. أمن علي منجلي يوقف شخصَين بتهمة الاعتداء والسرقة بالاستدراج عن طريق فيسبوك

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع - علي منجلي – أمن ولاية قسنطينة، من تفكيك عصابة تتكون من شخصين تورَّطا في قضية الاعتداء متبوع بالسرقة من خلال الاستدراج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقائع القضية تعود إلى تلقي عدة شكاوى مفادها استغلال شخصين حسابًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لعرض أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية للبيع بأسعار مغرية، عبر خاصية “ماركت بلايس”.

ثمَّ يقومان باستدراج ضحاياهم، من الزبائن المهتمين بشراء مختلف السلع المعروضة، إلى أماكن معزولة والاستيلاء على ممتلكاتهم وأموالهم، تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

المشتبه فيهما تم توقيفهما في حالة تلبُّس، مع استرجاع هاتف نقال محلّ سرقة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حقهما، قدِّمَا بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة الخروب، عن جنحة السرقة بتوافر ظروف التعدد واستعمال العنف والتهديد، الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض.