قسنطينة.. إصابة شخصين في انفجار سيارة مزودة بـ GPL بالخروب

بقلم م. فيصل
قسنطينة.. إصابة شخصين في انفجار سيارة مزودة بـ GPL بالخروب
أصيب شخصان في حادث انفجار سيارة مزودة بقارورة غاز بترولي (GPL)، متبوع بحريق داخل مرٱب، ببلدية عين سمارة، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 18:37 من أجل حادث انفجار سيارة مزودة بقارورة غاز بترولي (GPL)، متبوع بحريق داخل مرٱب، بحي مومني رابح 155.

وخلّف الانفجار إصابة شخصين بحروق وجروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

كما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء البناية.

