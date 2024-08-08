قسنطينة: إعتداء على إمام مسجد عقبة بن نافع للمرة الثانية من نفس الشخص

شهدت مدينة الخروب بقسنطينة إلى اعتداء آخر على الامام ابراهيم بوكبوس من طرف نفس الشخص الذي اعتدى عليه في المرة الاولى، حيث سبب له ضرر على مستوى الانف.

ويعتبر الشيخ ابراهيم بوكبوس إمام مسجد عقبة بن نافع بوسط مدينة الخروب، قد تعرض الى إعتداء من طرف هذا الشخص داخل المسجد، يوم الاحد الفائت بعد صلاة الظهر.

تجدر الاشارة الى ان الاعتداء السابق للامام قد تسبب له في تمزق وتر عضلة الكتف الايسروقدرت مدة العجز بـ 60 يوم.

هذا وكانت مديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة قد اودعت شكوى لدى المصالح القضائية.

كما اسدى والي الولاية اوامر بالتأسيس كطرف في القضية حماية للامام كموظف.