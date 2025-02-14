قسنطينة: إنقاذ امرأتين تسممتا بالغاز 

تمكنت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، سهرة اليوم. من إنقاذ امرأتين تبلغان من العمر 38 و65 سنة جراء تعرضهما للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. داخل شقتهما الموجودة بالوحدة الجوارية 01 في المدينة الجديدة علي منجلي.

الضحيتان كانتا تعانيان من غثيان، تم إسعافهما من طرف مصالح الحماية المدنية، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى عبد القادر بن شريف، بـ علي منجلي.