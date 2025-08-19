قسنطينة: الـBRI توقف مسبوقًا قضائيًا وتحجز أزيد من 16 ألف قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في عملية نوعية، من توقيف مسبوق قضائيا مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

العملية تمت على إثر استغلال معلومات تفيد بقيام شخص من ذوي السوابق العدلية بتخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى مدينة قسنطينة لغرض المتاجرة بها.

بناءً على ذلك، باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات الميدانية التي بينت أن المشتبه فيه يستغل مركبة خاصة مركونة بمحاذاة مسكنه لتخزين المؤثرات العقلية.

وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش المركبة، حيث عثر بداخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 16.277 كبسولة من دواء بريغابالين أجنبية المنشأ.

كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج قدّر بحوالي 18 مليون سنتيم مع حجز المركبة.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، أنجز ملف إجراءات جزائية في حقه. قدم بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة الخروب. عن قضية حيازة ونقل وتخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. باستعمال مركبة ذات محرك في إطار جماعة إجرامية منظمة.