قسنطينة: توقيف شخصين مسبوقين قضائيا بحوزتهما سلاح ناري

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بقسنطينة من الإطاحة بشخصين مسبوقين قضائيا، متورطين في حيازة سلاح ناري تقليدي الصنع وأسلحة بيضاء محظورة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، فإن القضية تعود إلى دورية لعناصر الفرقة بحي الدقسي عبد السلام، وتحديدا بالقرب من إحدى الأسواق اليومية، حيث لفتت انتباههم مركبة من نوع “رونو لاغونا” على متنها شخصان مشبوهان. وبمجرد التقرب منها قصد إخضاعها للتفتيش والمراقبة، قام السائق بمناورة خطيرة محاولا الفرار. إلا أن احترافية قوات الشرطة حالت دون ذلك.

وبعد تفتيش المركبة رفقة الشخصين اللذين كانا على متنها، تم ضبط سلاح ناري تقليدي الصنع “مسدس”. خرطوشة حية عيار 16 ملم وسكينين من الحجم الكبير.

ليتم توقيفهما وتحويلهما رفقة المضبوطات إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث تبين أنهما من ذوي السوابق العدلية. مع حجز المركبة محل الشبهة.

وأضاف البيان “بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيّين. قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية تكوين جمعية أشرار. حيازة سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الرابع “مسدس”. وذخيرة حية من الصنف الخامس “خرطوشة” دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس. سكاكين دون مبرر شرعي لغرض الإعداد لجنايات ضد الأشخاص والممتلكات”.