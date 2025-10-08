قسنطينة.. توقيف 10 أشخاص من بينهم مبحوث عنهم خلال عملية شرطية واسعة بـ علي منجلي

نفذت مصالح أمن ولاية قسنطينة، ممثلة في أمن علي منجلي، مساء أمس الثلاثاء، مداهمات ميدانية على مستوى وحدات جوارية عدّة.

وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة بؤر الجريمة والتصدي لمروجي السموم بالوسط الحضري.

وسخرت لهذه العملية قوة شرطية (بالزي المدني والرسمي)، بدعم من الفرق المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي، بالما وسيدي مبروك.

ومن خلال الانتشار المحكم للفرق العملياتية والدوريات الراكبة والراجلة ونقاط المراقبة الفجائية، تم توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مبحوث عنهم من طرف العدالة. و آخرين متورطين في شجار جماعي.

مع ضبط كميات من الكيف المعالج و المؤثرات العقلية المعدة للترويج، أسلحة بيضاء محظورة (سيوف وسكاكين) ومشروبات كحولية.

وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين.