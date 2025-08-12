قسنطينة: حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية إثر خرجات رقابية

على إثر خرجات رقابية ميدانية خارج أوقات العمل، وفي الفترة الليلية، وقفت الفرقة المختلطة مصالح التجارة-هيكل بلدي- وأفراد الأمن الوطني، من خلال عملية رقابة وتفتيش خصت المطاعم ببلدية عين اسمارة (ولاية قسنطينة)، على العديد من التجاوزات فيما يخص وعرض للبيع بعض المواد الغذائية الاستهلاكية،

وتم تنفيذ سحب نهائي مع إتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. مع استدعاء التجار المخالفين من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.