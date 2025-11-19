قسنطينة.. حجز 2.3 طن من الحلوى الفاسدة بالخروب

تمكن أعوان التجارة بمفتشية الخروب (ولاية قسنطينة)، اليوم الأربعاء، من حجز كمية معتبرة من الحلوى غير القابلة للاستهلاك.

العملية جاءت في اطار متابعة ومراقبة الوحدات الإنتاجية، حيث قام أعوان التجارة بخرجة ميدانية رفقة أعوان الأمن الوطني لوحدة لإنتاج السكاكر، تم تسجيل مخالفتي: عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك.

وعليه، تم الحجز النهائي، مع التوجيه للإتلاف، كميات معتبرة من الحلوى تقدر بـ 2.3 طن، مع استدعاء المعني بالأمر من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.