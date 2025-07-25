قسنطينة.. حجز كمية معتبرة من مواد غذائية فاسدة

تمكن أعوان قمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة والمعروضة تحت أشعة الشمس.

العلمبة تمت في إطار تعليمات الوزارة الوصية والقاضية بتكثيف عمليات الرقابة للوقاية من التسممات الغذائية.

وخلال عملية رقابة و تفتيش ميدانية في عطلة نهاية الأسبوع وفي الفترة المسائية رفقة أفراد الأمن الوطني تم سحب كميات كبيرة فاقت 300 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة و المعروضة تحت أشعة الشمس.

والمتمثلة أساسا في دجاج،مرقاز، فواكه ومشروبات غازية، وقد إستدعي التجار المخالفين لمتابعتهم قضائيا بالمخالفات المعاينة.