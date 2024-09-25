قسنطينة: مسبوق قضائيا يقتل ابنتيه بعد أن قتل أمهما

أقدم مسبوق قضائيا ينحدر من حي بكيرة في قسنطينة على جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها ابنتاه البالغتان من العمر 26 و 18 سنة. بعدما قام بقتل زوجته منذ سنوات ودخل على إثر ذلك الى السجن.

تفاصيل القضية، حسب مصادر مطلعة للنهار، تفيد بأن الجاني خرج من السجن منذ مدة قصيرة. قبل أن يعيد ابنتيه اللتين كانتا تقيمان عند جدتهما. ليقوم منذ قليل بفعلته الشنيعة، ويقدم على محاولة انتحار بالسكة الحديدية للمنطقة ذاتها، الحادثة هزت حي بكيرة الذي لا يزال تحت الصدمة.

فيما لا يزال الجاني على قيد الحياة ويوجد في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بن باديس.

للإشارة، الجاني يبلغ من العمر حوالي 55 سنة، وقد عثر عليه في السكة الحديدية يعاني من إصابات متفاوتة الخطورة. نقل على إثرها إلى العناية المركزة.