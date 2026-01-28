قسنطينة.. مصرع شخص إثر حريق محل في باب القنطرة

لقي مساء اليوم شاب ثلاثيني حتفه على إثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة بأنحاء جسمه .

وذلك إثر نشوب حريق على مستوى محل تجاري للترصيص الصحي و تصليح أجهزة التبريد مع امتداده إلى شقة مجاورة بالطابق الأرضي لبناية (ط أ+03) بنهج شبلي محمد باب القنطرة بعد ان لفظ انفاسه الاخيرة بعد نقله الى المستشفى الجامعي

هذا و قد سجلت مصالح الحماية إحتراق كلي للمحل+ إحتراق بمطبخ الشقة في حين تم إخماد الحريق كليا مع القيام بعملية التبريد و الحراسة إلى غاية التأكد من الإخماد التام و تم تسخير لهذه العملية 03 شاحنات تدخل، 02 سيارات إسعاف و 20 عون بمختلف الرتب تحت إشراف السيد مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة