قسنطينة: وفاة ثلاثيني إثر اصطدام دراجته بسيارة في عين الباي

لقي شاب يبلغ من العمر 39 سنة حتفه، اليوم الخميس، إثر حادث مرور تمثّل في اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية على مستوى محور دوران، بحيّ 500 مسكن تطوري، عين الباي، مقابل محطة ترمواي قادري براهيم.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، من أجل إسعاف الضحية الذي تم تأكيد وفاته من طرف طبيب الحماية، وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي “عبد القادر بن شريف”.

في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.