قسنطينة.. 6 ضحايا في حريق بناية سكنية بحي الإخوة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة اليوم على الساعة 16سا35د، من أجل حريق بناية سكنية R+3.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شب في الطابق الأرضي المستخدم كمخزن لمادة الكرتون بحي الاخوة فراد ببلدية ودائرة قسنطينة.

وقد تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المنزل وإنقاذ عائلة كانت محصورة في الطابق العلوي، حيث سخرت الحماية المدنية لعملية الإخماد 10 شحنات إطفاء و4 سيارات إسعاف وسيارة إسعاف طبية.

كما خلف الحريق إصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة له حروق من الدرجة الأولى على مستوى اليدين و 5 أشخاص اخرين لهم صعوبة في التنفس بعد أن حاصرتهم النيران والدخان الكثيف.

وتم إسعاف جميع الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي.