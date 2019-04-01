قسنطيني: التقيت بالرئيس بوتفليقة وسأكشف تفاصيل اللقاء في الوقت المناسب

أكد المحامي فاروق قسنطيني، عن كشف تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاحقا، رغم تكذيب تصريحاته من قبل الرئاسة.

وقال قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة قضية ونقاش، إنه يتمسك بتصريحاته التي أكد فيها لقاءه بالرئيس وسيكشف التفاصيل مستقبلا.

ورفض قسنطيني البوح بمحتوى اللقاء الذي جمعه بالرئيس، رغم تفنيد الرئاسة أي لقاء له مع بوتفليقة، مؤكدا بأنه يتمسك بموقفه.

كما أكد قسنطيني بأنه لم يستنطق من قبل أي أحد، ولم يتم التحقيق معه من طرف أي جهة بخصوص اللقاء.

حيث أوضح بأن سكوته موقف شخصي، لكن ذلك لن يستمر وسيأتي الوقت الذي يكشف فيه كل ما دار بينه وبين الرئيس.