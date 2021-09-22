قسنطيني يناشد زوجة طيبة تكون رفيقة مشواره

من شرق البلاد وبالتحديد من قسنطينة. نقدم عرضا لرجل في منتهى الوقار والاتزان. صاحب شخصية قوية وله من الهبة ما يجعله يحظى باحترام وحب كل من حوله، يبلغ من العمر 42 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يمارس مهنة التجارة، ولدي سكن في طور الإنجاز.

يناشد زوجة طيبة تكون رفيقة مشواره وشريكة عمره، يتمناها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين 25 و32 سنة، لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يفضلها ماكثة في البيت، ولا بأس إن كانت موظفة، ومن جهته يعدها بالمحبة وحياة العز والكرامة.

الرقم السري : 135624

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