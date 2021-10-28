قسوم: الوجود العثماني في الجزائر لم يكن إحتلالا

أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، أن الوجود العثماني في الجزائر لم يكن إحتلالا.

وقال قسوم لوكالة “الأناضول” أن الوجود العثماني (1514 ـ 1830) لم يكن بأي صفة من الصفات إحتلالا بل بالعكس كان استنجادا من بلادنا بهم (العثمانيين) لمساعدتنا على مقاومة الإحتلال الإسباني.”

وأضاف:” الأتراك لم يستبدلو لغتهم بلغتنا بمعنى إلغاءهم للغة العربية واستبدالها بالتركية، والدليل على ذالك أنه لايوجد منامن ينكلم باللغة التركية الآن بالزخم الذي يتكلم به الناس باللغة الفرنسية.”

وتابع:”الوجود العثماني لم تكن هناك مقاومة ضده عكس الإحتلال الفرنسي الذي كانت ضده مقاومات عديدة مثل مقاومة الشيخ الأمير عبد القادر، والشيخ بن حداد، والمقراني، فاطمة لالا نسومر، وبوبغلة.”

وأردف قائلا:”كل زعماء المقاومة الإسلامية كانو واقفين ضد هذا الإحتلال الفرنسي بينما لم تكن أي مقاومة للوجود العثماني.”

إلى جانب ذالك، دعا رئيس جمعية المسلمين الجزائريين، الشعب الجزائري إلى وحدة الصف والكلمة باعتباره أحسن مايمكن لنا من موقف لضحض اقوال الرئيس الفرنسي ماكرون ومواقف وادعاءات الفرنسيين.

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