قسوم.. نثمن المساعدات وندعو إلى الاهتمام بالجالية العالقة

أفاد رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، أن الأخيرة قامت بهبات للوقوف إلى جانب المستضعفين خارج الوطن وداخله.

وأوضح قسوم، في منتدى الحوار، أن جمعيات تضامنية تنادت مع المحسنين لتقديم المساعدات إلى شعبهم واختاروا جمعية العلماء لتوزيع المساعدات.

وأضاف المتحدث، أن الجمعية نجحت في توزيع 1500 حقيبة لأجهزة التنفس، قائلا جمعيات متضامنون تشجعوا لجمع 5200 حقيبة.

وثمّن قسوم، المساعدات التي ستساهم –على حد قوله-، في مقاومة الوباء، مشيرا إلى أنه تلقى عليهم مسؤولية عظيمة كجمعيات ودولة.

ودعا رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، القائمين على الشأن الوطني إلى الاهتمام بالجالية كالعالقين في أنحاء العالم.