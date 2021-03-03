قسيمة السيارات متوفرة على مستوى جميع مكاتب بريد الجزائر

اصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الأربعاء بيانا بخصص إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021 عبر مكاتبها.

وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها نشرته في موقعها على الفيسبوك ان القسيمة متوفرة على مستوى جميع مكاتبها عبر التراب الوطني.

كما تدعو المؤسسة كافة أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين، وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،لإقتناء القسيمة عبر مكاتبها.

وأكد البيان أن عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2021، بدأت منذ فاتح مارس 2021 على مستوى جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني.

وستستمر عملية البيع طيلة الفترة القانونية لإقتناء القسيمة والمحددة من 01 مارس 2021 إلى غاية 31 مارس 2021.