قسيمة شراء بقيمة 8 آلاف دينار لـ5 آلاف طفل يتيم

كشفت ابتسام حملاوي، رئيسة “الهلال الأحمر الجزائري” في تصريح خصت به “النهار أون لاين”، أن هذه السنة تم استحداث طريقة جديدة لشراء ملابس العيد للأطفال اليتامى.

وأوضحت ذات المسؤولة، أنه سيتم توزيع قسيمة شراء قيمتها 8 آلاف دينار على عائلات الأطفال المعنيين.

وأضافت حملاوي أن المقر الرئيسي سيوزع 1500 قسيمة، فيما سيصل العدد إلى حدود 5 آلاف مع المساعدات المقدمة للجان الولائية.

توزيع 2000 قفة خلال ال15 اليوم الأولى من رمضان

وقالت المتحدثة أنه خلال ال15 يوم الاولى من الشهر الفضيل، قام “الهلال الاحمر الجزائري” بالعديد من الأعمال الخيرية، بدءا بالجنوب الكبير.

أين تم تقديم نحو 2000 قفة، بوزن 22 كغ لعائلات ولايات الجنوب على غرار عين قزام ،تمنراست، اليزي، عين صالح، جانت.

مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في “القفة ” المأكولات الشهيرة بالمناطق المذكورة.

كما كشفت المتحدثة أنه تم توزيع على مستوى اللجان الولائية أكثر من 50 الف قفة. ومازالت العملية مستمرة إلى غاية كتابة هذه الاسطر.

وفي إطار مواصلة توزيع القفة، كشفت المتحدثة أن 20 ولاية أخرى ستستفيد من العملية في الأيام القليلة القادمة. كما سيتم توزيع 50 طن من التمور على العائلات المعوزة.

تقديم 300 ألف وجبة في العشر الأيام الأولى من رمضان

وبالنسبة لمطاعم الرحمة قالت رئيسة “الهلال الأحمر الجزائري”، أنه تم تقديم 300 ألف وجبة ساخنة خلال العشر الأيام الأولى من الشهر الفضيل عبر 275 مطعم.

كما تم تقديم وجبات جاهزة للعائلات “العفيفة “وهذا مراعاة لكرامة العائلات الجزائرية.

كما تم تقديم وجبات ساخنة أيضا لعابري السبيل.مع التركيز على الحملات التحسيسية لتفادي حوادث المرور على مستوى الطرق السريعة.

برمجة ختان 2000 طفل خلال ال15 المتبقية من الشهر الفضيل

وبالنسبة لعملية الختان الجماعي، قالت المتحدثة أنه سيتم ختان 2000 طفل في ال15 يوم المتبقية من الشهر الفضيل. حيث تم تسجيل المعنيين مع بداية الشهر الفضيل ،وهذا بدعم من متعامل الهاتف النقال “جيزي”.

هذا واكدت حملاوي أن “الهلال الأحمر الجزائري ” يبقى الذراع الانساني للدولة الجزائرية. وأن كل الارقام المصرح بها موجودة عند السلطات وهي حقيقة لا تدعو لأي شك. في إشارة منها الى بعض الحملات التي تقلل من قيمة عمل الهلال الأحمر الجزائري.