قسيمــات السيـــارات «خــلاصـــت» فـــي 25 يـــومــــا!

مالكو المركبات في رحلات مراطونية إلى قباضات الضرائب ومراكز البريد

5 أيام بقيت على انتهاء الآجال القانونية المحددة من قبل وزارة المالية

تسبب الإقبال الكبير على اقتناء قسيمات السيارات 2018 من قباضات الضرائب ومراكز البريد في نفادها مبكرا، وذلك قبل 5 أيام من انتهاء الآجال المحددة، وهو الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى الدخول في بحث طويل عبر مراكز البريد وقباضات الضرائب للظفر بقسيمة لسياراتهم وتفادي الغرامات المالية التي تصاحب عدم اقتنائها وتصل إلى 100 من المئة.

وتشهد عدد من قباضات الضرائب ومراكز البريد بالعاصمة، نفادا لقسيمة السيارات التي سينتهي الأجل المحدد لاقتنائها في 31 من الشهر الجاري، في حين سجلت نقصا فادحا في أصناف كثيرة منها، حيث كشف عمال هذه المصالح أن القيسمات نفدت في الأيام الأولى من إطلاق عملية بيعها.

ولجأت مراكز البريد في بعض ولايات الوطن إلى تعليق إعلان أمام مدخل المراكز يؤكدون فيه عدم توفر عدد من أصناف قسيمات السيارات بداية من قيمة 500 دينار إلى 6000 دينار، وهي القسيمات التي تعرف طلبا كبيرا من طرف المواطنين.

من جهتها تشهد قباضات الضرائب طوابير طويلة من المواطنين لغرض اقتناء قسيمات لسياراتهم، وأكد أحد موظفي قباضة الضرائب أن عملية بيع قسمية السيارات عرفت تهافتا كبيرا من طرف المواطنين، مما تسبب في نفادها سريعا، مشيرا إلى أن ندرة القسيمات بدأت تنتشر في العديد من البلديات والولايات، والسبب التهافت الكبير للمواطنين عليها.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات للسنة الجارية، والتي انطلقت من الفاتح إلى 31 مارس الجاري، على مستوى قباضات الضرائب ومراكز البريد.

وحسبما جاء في تعليمة المديرية العامة للضرائب، فإن تطبيق شروط اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2018 لم تعرف أي زيادة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تتراوح ضريبة قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين ألفين و10 آلاف دينار وفق طاقة المحرك.

بينما يقدّر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1500 و6 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، وما بين ألف و4 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي ينحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات، وما بين 500 و3 آلاف دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.