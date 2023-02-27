قس أمريكي يعتنق الإسلام ويحول اسمه إلى سعيد عبد اللطيف

اعتنق هيلاريون هيجي، القس الكاثوليكي الشرقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، الإسلام. واصفًا قراره بأن اعتناق الإسلام مثل العودة إلى الوطن.

وتصدر اسم القس الأمريكي هيلاريون هيجي مواقع البحث الإلكترونية، وتسائل الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن ماهيته.

وأعلن القس الأمريكي هيلاريون هيجي، خبر اعتناقه للإسلام. عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، مساء السبت. وغير اسمه من هيلاريون هيجي إلى سعيد عبد اللطيف.

كان الكاهن المقيم في كاليفورنيا سابقًا أرثوذكسيًا روسيًا، بعد أن انضم إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية حوالي عام 2003. قبل مغادرته في عام 2007 والتحول إلى الكنيسة الكاثوليكية الشرقية.

وتخرج من دير في سانت نازينز في ويسكونسن ليصبح كاهنًا بيزنطيًا كاثوليكيًا. وأعلن مؤخرًا عن خطط لإنشاء دير مسيحي شرقي في كاليفورنيا.

ومع ذلك ، في مدونته الخاصة ، قال Heagy ، المعروف الآن باسم سعيد عبد اللطيف. “بعد عقود من الانجذاب إلى الإسلام بدرجات متفاوتة، قررت أخيرًا أن أصبح مسلما”.

وقال: “لكي يحدث هذا، كان التحرك الجسدي ضروريًا ومنظمًا. حيث كنت أعيش في دير كاثوليكي، لا يمكن للمرء ببساطة أن يكون كاهنًا وراهبًا علنًا ، ومسلمًا بشكل خاص”.

ونشر آية من سورة الأعراف، وقال إن الحفاوة والضيافة التي شهدها وتلقاها من المجتمع الإسلامي أمر هائل ببساطة. قائلاً : لم أجرب مثل هذه الضيافة من قبل.

وعبر عن شعوره بالسلام والفرح، قائلاً : الآن يبدأ عمل التعمق في الإيمان، ومنذ نشر الأخبار عن اعتناقي الإسلام رسمياً. فإن صندوق الرسائل الخاص بي يفيض ويواصل الهاتف بالرنين.

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