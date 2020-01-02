قشة: “لا يمكنني أن أدير ظهري لوفاق سطيف في هذه الظروف”

إعتبر لاعب وفاق سطيف، حسام الدين قشة، أن تجديد عقده مع الفريق أمر طبيعي، رغم العروض العديدة التي تلقاها مؤخرا.

وصرح حسام الدين قشة، لتلفزيون “النهار”: “رغم أنني تلقيت العديد من العروض، من تونس ودول الخليج، إلا أنني رفضت المغادرة، بسبب الوضعية الحالية لوفاق سطيف”.

وأضاف: “أبديت لرئيس النادي رغبتي في البقاء، وكان هذا أقل شيء يمكن أن أفعله لوفاق سطيف، الذي فتح لي أبواب المنتخب الوطني”.

وتابع حسام الدين قشة: “رغم الضائقة المالية التي يمر بها الوفاق، قررت تجديدت عقدي، بالنظر للثقة الكبيرة التي أحظى بها من طرف رئيس النادي، والأنصار”.