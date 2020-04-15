قصابات متنقلة لبيع اللحوم بأسعار تنافسية خلال رمضان

قرر مجمع”أغرولوغ” العمومي من خلال الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، تخصيص قصابات متنقلة لبيع اللحوم خلال شهر رمضان الفضيل بأسعار تنافسية.

وقال عدلان بيدوحان، المدير العام للشركة في تصريح خص به”النهار أونلاين” بأن القصابات المتنقلة ستتجول في شوارع العاصمة وتحديدا بمنطقة سيدي امحمد قبل تنقلها الى أماكن أخرى.

خاصة ما تعلق منها بالتجمعات السكنية الجديدة التي تفتقد لمحلات تجارية،

وأكد المدير العام لشركة”الفيار”، بأن اللحوم التي ستباع صحية بعد ذبح أغنام وعجول ذات سلالة عالية بالمذابح التابعة للمؤسسة.

كما تقرر تخصيص مزرعة”لاتراكو” ببئر توتة جنوبي العاصمة وأخرى بالجلفة لتسويق المنتجات طيلة شهر رمضان الفضيل.

وستوفر الجزائرية للحوم الحمراء، خدمات الذبح للموالين ولشعبة اللحوم الحمراء على مستوى مذابحها المتواجدة في عين مليلة وحاسي بحبح وبوقطب.

وبإمكان المؤسسة التكفل بالتقطيع و النقل (الماشية و تبريد اللحوم) لمختلف ربوع الوطن لضمان توفير اللحوم في احسن الظروف للمستهلك.