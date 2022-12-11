قصة أغرب من الخيال.. أردني يعثر على والدته المصرية بعد 43 عاماً

عاد شاب أردني إلى أمه المصرية بعد فراق دام 43 عاماً. وذلك بعد نشر صورة قديمة لها على صفحة أطفال مفقودين عبر “فيسبوك“.

وبدأت القصة عندما فقدت السيدة المصرية ابنها عام 1979 وظنت أنه توفي عندما كانت متزوجة من أردني وتعيش في عمان.

وبعد إنجابها ابنها كان يعاني المرض واحتجز في المستشفى ولجأ الوالد للكذب عليها وادعاء وفاة الابن. نظراً لخلافات بينهما وصلت للطلاق وخشية أن تأخذ ابنها عند مغادرتها بلاده.

وجاء في المنشور الذي ساعد بالعثور على والدة الشاب الأردني: “الأم مصرية وأي حد عنده معلومة يتواصل عن طريق الصفحة”.

وبعد أيام تمكن من التوصل لوالدته رضا محمود رمضان. والتي تبين أنها تعيش في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة، وفق “العربية نت”.

وأبدت الأم فرحتها الغامرة بعودة ابنها لحضنها:” لم أتذوق الطعام منذ يومين من فرط الفرحة التي أشعر بها”.