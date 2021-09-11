قصة الصورة الأكثر رعبا خلال هجمات 11 سبتمبر

برزت في الإعلام الأميركي، خلال هجمات 11 سبتمبر، صورة لرجل هوى لمصيره، والذي أطلق عليه إسم “الرجل الساقط”، حيث ألقى بنفسه من أعلى برج التجارة العالمي.

واعتبرت هذه الصورة، من أقوى الصور التي انتشرت للهجمات، حيث جسدت حجم الذعر الذي عاشه ضحايا الهجمات.

وهو ما دفع بأحد الأشخاص، والذي لم تحدد هويته لغاية الساعة، إلى الإلقاء بنفسه من أعلى البرج، منهيا حياته بطريقة هو اختارها، غير مجبرا على الاحتراق والموت البطيء داخل البرج.

وحسب مجلة “إسكواير”، فقد إلتقط هذه الصورة، ريتشارد درو، الذي يعمل مع أسوشيتد برس، حيث ذهب راكضا إلى موقع البرجين، عند سماعه بالحادثة، ومعه كاميرته، وعند وصوله للمكان، قام بالتقاط مئات الصور، للبرجين.

وعندما عاد لمكتبه، تفاجأ المصور، خلال مراجعته للصور، عندما وجد “رجلا ساقطا” من أعلى البرج، بطريقة مستقيمة.

و ظهرت الصورة في صبيحة اليوم الموالي، في الصفحة السابعة من صحيفة نيويورك تايمز، ثم ظهرت في مئات الصحف، في جميع أنحاء البلاد، وفي جميع أنحاء العالم.

ووفقا لذات المجلة، فقد أقدم عدة أشخاص، للقفز بعد وقت قصير من اصطدام الطائرة الأولى بالبرج الشمالي، من خلال النوافذ المكسورة هربا من الدخان والنار.

وقفزوا عندما سقطت الأسقف وانهارت الأرضيات، قفزوا فقط للتنفس مرة أخرى قبل وفاتهم.

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