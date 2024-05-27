قصة المرأة والثروة والمحبة والنجاح.

خرجت امرأة من منزلها فرأت ثلاث شيوخ لهم لحى بيضاء طويلة وكانوا جالسين في فناء منزلها، لم تعرفهم فقالت لا اظنني أعرفكم ولكن لابد أنكم جوعى فتفضلوا بالدخول لتأكلوا سألو ها هل رب المنزل موجود ،قالت: انه بالخارج فردوا إذن لا ندخل حتى يعود.

في المساء عاد الزوج فأخبرته زوجته بما حدث فقال لها: اذهبي إليهم وادعيهم للدخول ،فردوا عليها نحن لا ندخل المنزل مجتمعين سألتهم :ولماذا؟

فأوضح لها احدهم قائلا وأشار إلى صاحبه :هذا اسمه الثروة والأخر اسمه النجاح وأنا اسمي المحبة،

ادخلي إلى زوجك وناقشي معه أينا يدخل اولا.

دخلت المرأة واخبرت زوجها فغمرته السعادة وقال لها: طالما الأمر كذلك فلندعوا الثروة دعيه يدخل ويملأ منزلنا بالثروة.

فخالفته زوجته قائلة: لم لا ندعو النجاح؟

كان ذلك على مسمع من زوجه ابنهم فأسرعت باقتراحها قائلة أليس من الأجدر أن ندعو المحبة حينها سيمتلأ منزلنا بالحب.

قال الزوج: دعونا نأخذ بنصيحة زوجة ابننا اخرجي وادعى المحبة ليحل ضيفا علينا،

خرجت الزوجة وقالت فلتتفضل المحبة بالدخول لتكون ضيتفنا،

نهضت المحبة وبدأت بالمشى نحو المنزل. نهض الاثنان الآخران وتبعاها،

وهي مندهشه سألت المراةه ولكنى دعوت المحبة فقط فلماذا تدخلان معه فرد الشيخان: لو كنت دعوت الثروة أو النجاح لبقى الاثنان الآخران خارجا، لكن كونك دعوت المحبة فأينما يتذهب نذهب معه

أينما توجد المحبة، توجد الثروة والنجاح