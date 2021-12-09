قصة المومياء المقيّدة التي عُثر عليها في البيرو

عرضت السلطات في البيرو، سر وقصة المومياء المقيدة، التي عليها علماء آثار منذ أيام مقيدة ومربوطة بخيط. في منطقة كاجاماركويلا التي تبعد عن العاصمة ليما بضعة كيلومترات.

وحسب المعلومات التي نشرتها السلطات في البيرو ، فإن عمر المومياء يقدر ما بين بين 800 إلى 1200 سنة. وتعود لشاب يتراوح سنه ما بين 18 و20 سنة من المعتقد أنه كان يتمتع بمكانة خاصة في وقته.

كما عثر على المومياء مدفونة في غرفة عمقها 1.4 متر مكبلة وكامل أطراف جسدها مربوطة بإحكام بخيط وتغطي وجهها بيديها. وتم العثور على الأرض بجانبها على مجموعة من الأواني مزخرفة ومصنوعة بالسيراميك عليها مواد نباتية وعدد من أدوات شغل حجرية .

وأفاد الخبراء، أن الوضع الغريب للمومياء والحالة التي عُثر عليها بها، ربما يرتبط بطقوس جنائزية معينة ي ذلك الوقت. كما كان يعيش هذا الإنسان في جبال الأنديز قبل 200-600 عام من ظهور “الإنكا”.

كما أفادت السلطات في البيرو، أنها ستنشر معلومات أكثر دقة حولها، فور الإنتهاء من الدراسات التي تجرى عليها حاليا. حيث يقوم عدد من الخبراء والمختصون بدراسات معمقة لكشف خصائص وسر هذه المومياء الفريدة من نوعها.

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