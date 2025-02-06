قصة تضحية ووفاء

يحكي أنه كان هناك زوجة معروفة بالكرم والطيبة وحسن الخلق قدر لها الله أن تتزوج من رجل عصبي وكثير المشاكل. وكان دائماً يشكو من طبخها الذي لم يرق له منذ يوم زواجهما.

وعلى الرغم من سعيها الدائم لتقديم كل ما لذ وطاب من الطعام، حيث تظل طوال يومها في المطبخ تحاول طبخ أجمل الطعام لزوجها. ولكنه دائم يقابلها بالصراخ قائلاً أن طعامها سيّء المذاق وأنه يحتاج إلي المزيد من الملح والمنكّهات.

حاولت الزوجة الطيبة أن تراضيه كثيراً وأن تقنعه أن الطعام لذيذ وأنه سيعتاد عليه مع الوقت. وحاولت كثيرا أن تشرح له مدي تعبها ومحاولاتها المستمرة لتنل رضاه وتحضر له ما يحب. إلا انه كان دائماً لا يستجيب ويستمر في تعنيفها بأصعب وأسوء الألفاظ والعبارات القاسية. كانت الزوجة الخلوقة تصبر تتحمل وتدعو الله عز وجل أن يهدي زوجها ويوفق بينهما.

مرّت الأيام على نفس الحال وسئم الزوج من طبخ زوجته وتصرفاتها، فإتّخذ قرارا بتهديدها لترجع عن تصرفاتها. وقال لها أنه سيتزوج عليها إن لم تغير من طعامها وطريقتها، ولكن إستمرت الزوجة على نفس الحال. فأخبرها زوجها أنه سوف يتزوج غداً وفعلاً أحضر فستان زفاف ووضعه في الغرفة حتي تنطبق عليها الحيلة، كمحاولة أخيرة منه لتغيير تصرفات وطعام زوجته.

الحكمة من القصة:

وفي يوم الزفاف الوهمي، دخلت الزوجة إلى الغرفة وقام بكتابة ورقة صغيرة ووضعها داخل الفستان وخرجت مسرعة من الغرفة، وعندما جاء المساء دخل الزوج ليرجع الفستان إلي أصحابة بعد فشله في تغيير تصرفات زوجته. فإذا به يجد الورقة وبدأ يقرأ الرسالة التي كتبتها زوجته وكان بها ما يلي : أختي أردت فقط أن أخبرك أن سبب هذا الزواج هو أن طعامي لا يعجب زوجي لأنه خالي من الملح والمنكّهات فقط. فزوجي الحبيب مريض بمرض خطير، ولكنّه يذعر ويخاف كثيراً من فكرة المرض. فقررت أن أخفي عليه الموضوع حتّى لا يصاب بالألم والخوف لأنه عصبي وأخاف عليه من يسبب الضرر نفسه. وأرجو منك ألا تضعي الملح أو البهارات أثناء طبخك للطعام لأنها تضره بشكل كبير جدا ولا تتناسب مع مرضه كما أوصي الأطباء.

لا تتسرع في الحكم علي الآخرين، فأحياناً تكون تصرفات من يحبونك صدقاً غير منطقية وغير مفهومة بالنسبة لك. ربما تشعر أنهم غير مبالين وغير مهتمين. ولكن الحقيقة أنهم أكثر الناس لطفاً بك وحباً لك.