قصة حب بين جدة ومراهق تنتهي بـ”أسعد زواج”

أطلقت جدة تبلغ من العمر 72 عاما، برنامجا حواريا على تطبيق يوتيوب، لتحكي فيه عن زواجها السعيد مع شاب يصغرها بـ53 عاما.

وقالت الجدة ألميدا، أنها التقت مع “غاري هاردويك” الذي يبلغ من العمر 19 عاما، في جنازة إبنها.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإنه بعد قصة حب دامت أسبوعين، قرر الثنائي الزواج، وكان ذلك في عام 2016.

وذكرت ألميدا أن زواجها الأول دام 43 عاما، لكنها كانت تفتقد فيه الرومانسية والسعادة، على عكس زواجها الثاني مع هاردويك.

ويهدف برنامج ألميدا، لتقديم النصائح للفتيات، من أجل حياة زوجية سعيدة، واصفة زوجها الثاني بأنه “توأم روحها”.

وتابعت ألميدا: ” هناك تفاصيل صغيرة تجعل من الحياة بين الزوجين رائعة ومثيرة”

وتابعت الجدة “مثلا قد يقوم زوجي بمبادرة ويجهز لنا طعام العشاء بنفسه، أو يغسل الصحون، ودائما ما نعبر عن امتنانا لبعض”.

كما أكدت الجدة على ضرورة الحوار بين الزوجين، وعدم تجاهل أي مشكلة بينهما، وذلك ليدوم الحب.

من جانبه قال الزوج الشاب غاري:” ألميدا هي المرأة التي كنت أحلم بها دوما، نحن عاشقان رائعان”.