قصة صادمة.. طفل بعمر 9 سنوات يعيش بمفرده منذ عامين

قضت محكمة أنغوليم (شارانت) في فرنسا الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 18 شهرًا. منها اثني عشر شهرًا مع وقف التنفيذ لـ “أم”، تخلت عن طفلها البالغ من العمر 9 سنوات. والذي عاش بمفرده لمدة عامين.

بين عامي 2020 و2022، عاش هذا الطفل الصغير بمفرده في شقة العائلة الواقعة في نيرساك في شارينت. وكانت والدته قد ذهبت للعيش مع شريكها، على بعد خمسة كيلومترات من المنزل.

كان الطفل، يعيش على الكعك والمعلبات الباردة والطماطم المسروقة، ويعيش أحيانًا بدون كهرباء أو تدفئة. وكانت والدته تأتي إلى الشقة بين الحين والآخر لتحضر له الطعام.

استمر الصبي الصغير في الذهاب إلى المدرسة بمفرده، حيث كان يُعتبر طالبًا جيدًا. في المدرسة، ولم يلاحظ أحد الوضع.

وفي ماي 2022 تم الكشف عن الوضع حيث طلبت والدة الطفل من الخدمات الاجتماعية المساعدة المالية لشراء الطعام.

وقالت رئيسة بلدية نيرساك، باربرا كوتورييه، لقناة BFMTV “في البداية (…) أصدرنا أربع قسائم طعام. وأخبرني مدير السوبر ماركت أنها كانت تأخذ البيتزا ومنتجات الأطعمة المجمدة والكعك الجاف”.

في الوقت نفسه، تلقت رئيسة البلدية تعليقات من سكان العمارة أخبروها فيها أن هناك طفلاً بمفرده”.

وتقدم أحد جيران الشقة بشكوى إلى الشرطة البلدية التي فتحت تحقيقا. واكتشفت أن الطفل البالغ من العمر 9 سنوات يعيش بمفرده.

وتمت رعايته من قبل الخدمات الاجتماعية في أوت 2022، وتم وضعه مع أسرة حاضنة في الشهر التالي.

وتضيف باربرا كوتورييه: “لقد تم طمأنتي بأنه تم وضعه في مركز للأطفال”.