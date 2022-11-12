قناة النهار قصة عازفة فقيرة مع أحد أثرياء إيطاليا بقلم قناة النهار نشر في 12 نوفمبر 2022 - 12:48 ببساطة شارك غرِّد أرسل 159 0 قصة عازفة فقيرة مع أحد أثرياء إيطاليا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zytpQ اقرأ أيضا أمام ركود المشهد السياسي.. الأحزاب تشرع في التحضير لمؤتمراتها العادية قناة النهار 09 نوفمبر حجز كـيلوغرام كوكـ.ـاين وخمس سيارات مع توقيف المتورطين بمستغانم قناة النهار 27 أكتوبر قصر المؤتمرات: الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي الكلمة الإفتتاحية للقمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر أمير دولة قطر يحلّ بالجزائر قناة النهار 01 نوفمبر توقيف شخص و حجز أزيد من 235 كلغ من اللحوم الفاسدة بأولاد فايت قناة النهار 05 نوفمبر الجزائر تفتح ذراعيها لإستثمارات الجالية العربية.. الجزائر بلد لم الشمل قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف رد والي ولاية تيارت على مرقي عقاريي يشتكي من المحافظ العقاري قناة النهار 30 أكتوبر " خاتمة مؤثّرة لرئيس فلسطين :"أقول للعرب إن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين أمانتنا قناة النهار 02 نوفمبر يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة قناة النهار 03 نوفمبر تعرّف على "محمد إدريس الأول السنوسي" أول حاكم ليبيا بعد الإستقلال عن إيطاليا قناة النهار 27 أكتوبر