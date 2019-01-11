قصة..عمي مجيد الذي توفي متأثرا بالبرد بسيدي امحمد بالعاصمة

توفي شيخ مسن يبلغ من العمر 70 سنة بحي الكازورال ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، متأثرا بالبرد بعدما كان يبيت داخل سيارة قديمة.

وحسب أحد جيران الضحية، فقد أكد لـ “النهار”، أن الشيخ المدعو ب”عمي مجيد” الذي يكون قد توفي متأثرا بموجة البرد.

التي تجتاح عدد من مناطق الوطن، كون السيارة التي كان يقطن بها تنعدم فيها أدنى ضروريات الحياة.

وأضاف محدثنا، أن الشيخ كان يقطن رفقة عائلته في أحد المستودعات التي منحهم إياها أحد المحسنين قبل أن يتم إخراجهم.

منها الصيف الماضي، وقد اختار أبناءه العودة إلى الولاية التي ينحدرون منها في حين فضل عمي مجيد حسب أحد الجيران.

البقاء في الحي الذي ألفه وألف سكانه وفضل المبيت في سيارة قديمة هربا من حر الصيف، غير أن البرد القارص لم يكن رحيما بعمي مجيد.