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قصة غولام مع نابولي تقترب من نهايتها

الرياضة
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قصة غولام مع نابولي تقترب من نهايتها
بقلم إسماعيل عشاش

يتجه الدولي الجزائري فوزي غولام، لمُغادرة صفوف ناديه نابولي خلال الميركاتو الشتوي الداخل، بعدما خرج من حسابات مُدربه كارلو أنشيلوتي.

وأشارت جريدة “إيلماتينو” الإيطالية، بأن الطاقم الفني أعلم إدارة فريق الجنوب، بأنه لا يرى مانعا في رحيل الظهير الأيسر مُستقبلا.

ويأتي هذا الخبر مُتزامنا، مع عدم تواجد إسم صاحب القذفات الصاروخية في المجموعة المعنية بمواجهة أتالانتا بسبب تعرضه لإصابة جديدة.

وتُوضح كل المُعطيات بأن خريج مدرسة سانت إيتيان، لن يعمر طويلا مع “البيرتينوبي”، بعدما أصبح مُجرد خيار ثالث في منصبه.


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