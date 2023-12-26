قصة فيلم maman j’ai raté l’avion تصبح حقيقة

وجد طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، كان يسافر بدون مرافق للانضمام إلى جدته في فورت مايرز بولاية فلوريدا. نفسه على متن طائرة متجهة إلى أورلاندو، على بعد حوالي 250 كيلومترًا.

القصة، التي ترويها وسائل الإعلام الأمريكية وينك نيوز، تحمل طابع فيلم “أمي.. لقد فاتني الطائرة”. لكنها لا تدور أحداثها في دور السينما.

تم بالفعل تثبيت كاسبر، البالغ من العمر 6 سنوات، على متن طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز المغادرة من فيلادلفيا. ولكن ليس الطائرة التي كان من المقرر أن تهبط في مطار فورت مايرز.

وقالت وينك نيوز إن الذعر اجتاح ماريا راموس بسرعة بينما كانت تنتظر بفارغ الصبر وصول حفيدها إلى المطار.

ركضت إلى الطائرة وتوجهت إلى المضيفة وسألتها: أين حفيدي؟ هل تم إطلاق سراحه لك في فيلادلفيا؟”. فأجابت: “لا، ليس لدي أطفال معي”.

ثم اتصل بها كاسبر من مطار أورلاندو وسافرت بسرعة مسافة 250 كيلومترًا تفصل بينهما على عجل.

وعرضت شركة الطيران تعويض الرحلة، مرة أخرى وفقا للصحافة الأمريكية. لكن ماريا راموس تحاول قبل كل شيء معرفة كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الخلل.

وأضافت: “كان الطفل لا يزال تحت رعاية وإشراف أحد أعضاء فريق سبيريت. وفور اكتشافنا الخطأ اتخذنا خطوات فورية للتواصل مع العائلة وإعادة التواصل معهم”.