قصة مأساوية.. جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت في لبنان

قصة مأساوية شهدها لبنان في اليومين الأخيرين، بطلتها أم التي أنقذت طفلتها الرضيعة من الموت إلا أنها خسرت حياتها.

فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين، صورة تظهر مسعفا من الصليب الاحمر اللبناني يحمل طفلة داخل سيارة الاسعاف، بعد وفاة والديها في حادث سير.

وحسب ما نشرته وسائل الاعلام اللبنانية، فإن حادث مرور تسبب في خسارة هذه الطفلة لوالديها، الحادث وقع على أوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب ما بين سيارة من نوع كيا وسيارة من نوع تويوتا.

بحيث أن سيارة التويوتا استقرت على سيارة العائلة، ما ادى الى وفاة الاب وكذلك الام الا ان الطفلة بقت على قيد الحياة بعدما حمتها والدتها بجسدها.

وفي المقابل نشرت جمعية “يازا” التي تنشط في مجال التوعية بالسلامة المرورية الصورة، مع تعليق جاء فيه: “صورة تدمع لها العين.. مسعف الصليب الأحمر يحضن الطفلة التي فقدت أهلها بحادث سير مأساوي ليل أمس. اليازا تتمنى من أهل الخير نجدة هذه الطفلة، وتطالب المجتمع مواجهة أسباب الموت على الطرق”.