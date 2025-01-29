قصة مأساوية.. سائح يحاول إنقاذ أحفاده فيموت دهسا تحت أقدام الفيل

قُتل شيخ آدم شبير أحمد (59 عامًا) بعد أن دهسه فيل في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا. حيث كان يحاول إنقاذ أحفاده الذين هربوا إلى الأدغال وهاجمهم فيل

وأعلنت وكالة المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا يوم الأحد أن سائحا “هاجمه وداسه” فيل. في “حادث مأساوي” في متنزه كروجر الوطني، أحد أشهر المتنزهات الوطنية في أفريقيا.

وقالت الوكالة في بيان يوم الاثنين إن شيخ آدم شبير أحمد (59 عاما) ركن سيارته مع عائلته. “بالقرب من منطقة الاستقبال” في بلدة ماليلين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة “آي أو إل” الإعلامية الجنوب أفريقية. إن الرجل كان برفقة حفيديه اللذين يبلغان من العمر 11 و5 أعوام.

وبحسب التقارير الأولية التي جمعتها السلطات، فإن الأطفال “ركضوا عبر الجسر إلى الأدغال. حيث هاجمهم فيل من قطيع مجاور”.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية إن الشيخ آدم شبير أحمد “هرع لمساعدة الأطفال. ثم طارده أحد الحيوانات وداسه. وتوفي متأثرا بجراحه على الفور”.

تحظى حديقة كروجر بشعبية كبيرة بين عشاق رحلات السفاري. وهي تضم نحو 20 ألف كيلومتر مربع من السافانا غير المسورة الممتدة إلى موزمبيق المجاورة. وهي أكبر حديقة وطنية في جنوب أفريقيا. باستثناء المخيمات المسورة وفي بعض مناطق التنزه، يُمنع الخروج من سيارتك.

ورغم أن الأفيال “حيوانات مسالمة عموماً”، فإنها “قد تصبح عدوانية عندما تمرض أو تصاب بجروح أو تتعرض للمضايقة”. بحسب تحذيرات موقع المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا.

وفي العام الماضي، توفي سائح إسباني في منتزه بيلانسبيرج الوطني في جنوب أفريقيا. بعد أن دهسته أنثى فيل أثناء محاولتها التقاط صورة لصغارها.