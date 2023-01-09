قصة مؤثرة لإعتناق رعية فرنسية الإسلام بمسجد وهران

إنتشر مقطع فيديو لاعتناق رعية فرنسية الإسلام، بمسجد الأمير عبد القادر بولاية وهران، بقوة على مواقع التواصل وتأثر الجميع بحكايتها.

ونقلت عدة مواقع عربية وأجنبية وكذا صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخبر، بعد أن شاركه إمام المسجد، فضيلة الشيخ البشير بحري، على صفحته بفايسبوك.

ونشر الشيخ، مقطع فيديو يوثق إسلام الفتاة الفرنسية، وروى قصتها المؤثرة لاعتناق الإسلام.

وعلق الشيخ على مقطع الفيديو بالقول: “إعتناق رعية فرنسية الإسلام قبل صلاة العشاء. حيث لقنها إمام المسجد فضيلة الشيخ البشير بحري الشهادتين بحضور جمع غفير من المصلين. الحمد لله الذي أنقذها من النار”.

وروى إمام المسجد قصة الفتاة والتي تبلغ من العمر 21 عاما، حيث بدأت حين توفي أحد جيرانها الذي ينحدر من دولة عربية.

وقال الشيخ إن هذه الفتاة التي اختارت اسم ابتسام تأثرت كثيرا حين زارت بيت عزاء جارها الراحل. خصوصا عقب سماعها لترتيل آيات من القرآن الكريم. لتقرر بعدها أن ترتدي الحجاب حتى قبل أن تعلن إسلامها.

وأضاف إمام المسجد أن ابتسام أُعجبت كثيرا بالعادات الرمضانية لدى المسلمين خصوصا التكافل الاجتماعي. وغياب الفوارق ما بين الغني والفقير ومساعدة المحتاجين.