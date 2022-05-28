قصة من الواقع فهل من معتبر..؟

أنت ومالك لأبيك

كان هناك رجلا كبيرا في السن وله ابن وحيد، حيث كان هذا الرجل عليه دينا لرجل بمقدار تسعين ألف دينار، فجاء صاحب الدين لطلب المال وقال للرجل العجوز بأنه لن ينتظر أكثر من ذلك، وكان كل ذلك في وجود الابن فذهب الرجل بميعاد قد حدده بنفسه. لكي يأخذ جزءا والجزء الآخر بعدها بوقت قصير،

قصة من الواقع فهل من معتبر..؟

وبعدما ذهب الرجل في اليوم الذي يليه ذهب له الشاب. وأعطاه ثلاثون ألفا وقال له والمتبقي في وقت آخر، وعندما علم الرجل العجوز بذلك ذهب للرجل. حيث طلب أن يعيد ذلك المال لابنه لان ذلك المال ادخره من اجل زواجه، ولكن الابن الشاب رفض رفضا شديدا، حيث أخذ ذلك الرجل العجوز يدعو لابنه بالتوفيق وبصلاح الحال. وان يكرمه الله بكرمه الواسع،

قصة من الواقع

وبينما جالسين يطرق الباب صديقا للابن يدخل. ويطلب منه العمل عند مديره لأمانته وذكاءه، ثم قال له عن الأجر الذي سوف يتقاضاه، حيث طلب منه بأن يقابله، وعندما ذهب الابن الشاب لمقابلة ذلك المدير حدد له العمل وكذلك حدد الأجر أيضا. فذهل الشاب بالأجر لأنه ضعف ما قال له صديقه، وهنا بكى الشاب وحكي للمدير عن دين أبيه بذلك وعده بسداد الدين كله عنهم، لأن ذلك المدير عرف ما عند ذلك الشاب من أمانة وبر لوالديه وأنه لم يبخل على والده بأموال زواجه.

العبرة من هذه القصة: أحسن لوالديك تجد الفرج أمامك.