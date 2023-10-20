قصة مُفجعة: بعد 16 عاما رُزق بـ4 توائم.. فخطفهم القصف الصهويني مع والدتهم

تداولت وسائل إعلامية، قصة مؤلمة من قصص قطاع غزة، راح ضحيتها أم وأولادها التوائم، والذين أنجبتهم بعد إنتظار دام 16 عاما.

وفي التفاصيل، وُلد خالد ومحمود وعبد الخالق ومها، بعد إنتظار طويل دام لـ16 عاما. ولكنهم توفوا ومعهم والدتهم.

حيث وجدتهم الطواقم الطبية غرقى بدمائهم بعدما استهدف القصف الصهيوني منزلهم في حي الشيخ رضوان وسط قطاع غزة.

والدهم فادي وأمهم وفاء، انتظرا 16 عاما قبل أن يصبحا أبوين ويرزقا بهؤلاء التوأم الأربعة.

ومنذ شهرين تحدثت وسائل إعلام كثيرا عن فرحة أبوين بالإنجاب بعد انتظار طويل. واليوم ماتوا جميعا وبقي والدهم وحيدا بعدما سوى الطيران منزلهم بالارض.

وقال أقارب لهم، أنه وفي اليوم الأول من الحرب ومن شدة خوف والدهم على أرواحهم نقلهم إلى منزل آخر لأحد أفراد الأسرة أكثر أمانا كما كان يعتقد. وهو المكان الذي قصفه الطيران الاسرائيلي وقتلهم فيه.