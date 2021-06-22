قصة مُهاجم الخضر مع نيم تقترب من النهاية !

إقتربت قصة المُهاجم الدولي الجزائري كريم عريبي مع فريقه نيم أولمبيك من النهاية بعد موسم واحد فقط قضاها خريج مدرسة نادي الرغاية داخل أروقة الفريق الفرنسي.

اللاعب القادممن فريق النجم الساحلي التونسي لعب مباراة واحدة كأساسي في كما شارك كبديلا في 12 مُباراة رفقة نيم أولمبيك الذي سقط رسميا للدرجة الثانية الفرنسية في نهاية الموسم المُنقضي.

مدرب نادي نيم أولمبيك “باسكال بلانك”، كشف أن عريبي يُمكنه المُغادرة إذا وجد تحديًا في مكان آخر ، وأضاف أن النادي سيُسهل على مهاجم النجم الساحلي السابق الرحيل خلال هاته الصائفة.