قصة وعبرة.. أکل الحرام

يُحكى أن أحد ملوك القرون الوسطى كان يحكم شعبا حرا كريما، وكان هذا الشعب رغم طيبته وبساطته وعلاقاته الطيبة لا يسكت على باطل أبدا. ولا يدع الملك أو أي وزير من وزرائه يظلمون أحدا منهم. فإذا ظلم أحدهم وقفوا وقفة رجل واحد حتى يُرد الظلم عن أخيهم.

أخذ الملك في حيرته يسأل وزراءه عن الحل..؟ وكيف له أن يحكم هذا البلد كما يريد، فخرج من وزرائه رجل داهية فأشار عليه بإتباع سياسة (أكل الحرام).

نادى في الناس أن الملك يريد من كل رب أسرة خمس بيضات من أي نوع. فقام الناس بجمع البيض والذهاب به إلى قصر الحاكم، وبعد يومين نادى المنادي أن يذهب كل رجل لأخذ ما أعطاه من البيض. فاستجاب الناس وذهب كل منهم لأخذ ما أعطاه، وهنا وقف الوزير والملك وحاشيتهم وهم يتابعون الناس أثناء أخذ البيض، ترى ما الذي وجدوه؟

وجدوا كل واحد تمتد يده ليأخذ البيضة الكبيرة!! والتي ربما لم يأتِ بها، هنا وقف الوزير ليعلن للملك أنه الآن فقط يستطيع أن يفعل بهم ما أراد. فقد أخذ الكثير منهم حاجة أخيه وأكل حراما، ونظر كل منهم لما في يد الآخر فلن يتجمعوا بعدها أبدا.

العبرة: لا عجب في ذلك فقد أشار الرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم. لِمن كان مأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ويدعو الله فأنّى يستجاب له.